واشنطن تندد بقرار باكستان في قضية مقتل دانيال بيرل

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ندّدت الولايات المتحدة الخميس بقرار محكمة باكستانيّة إلغاء حكم الإعدام بحقّ المتطرّف أحمد عمر سعيد الشيخ البريطانيّ الأصل والذي دين بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل قبل 18 عامًا وقتلِه بقطع الرأس.

وقالت أليس ويلز، مسؤولة منطقة جنوب آسيا في الخارجيّة الأميركيّة، إنّ تخفيف "عقوبة قتل دانيال بيرل يُعَدّ إهانة لضحايا الإرهاب حول العالم".

غير أنها رحّبت في المقابل بإمكان أن يلجأ المدّعون الباكستانيّون إلى الطعن في قرار المحكمة هذا.

وأثارت عمليّة قتل بيرل استنكارًا عالميًا في أوائل العام 2002، ما وضع الحكومة العسكرية الباكستانية تحت ضغوط كبيرة في وقت كانت تحاول تلميع صورتها بعدما دعمت على مدى سنوات حركة طالبان الإسلامية المتشددة في أفغانستان المجاورة.

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وقال المحامي خوجا نافيد لوكالة فرانس برس إنّ عقوبة موكّله خُفّضت إلى السجن سبع سنوات.

وعمر الشيخ مسجون منذ 2002، ولم تصدر المحكمة أمرًا بالإفراج عنه بعد، بحسب نافيد.

وأكد سليم أختر، وهو أحد ممثّلي الادعاء في القضيّة لفرانس برس أنّه سيطعن أمام المحكمة العليا بالقرار القضائي الصادر الخميس عن محكمة في أقليم السند.

وقال "إنّه قرار شديد التفصيل وعليّ أن اطّلع عليه بتمعّن لتحضير أسس الطعن"، مبديًا أمله في التمكّن من التقدّم بالطعن في غضون يومين.