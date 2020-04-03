شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ملوى يطلب إدراج باقى قرى المركز فى خطة الوزارة لتوصيل مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن وجود عدد من القرى والعزب والنجوع والكفور بمحافظة المنيا تعانى من عدم توصيل مياه الشرب، مما يشكل معاناة حقيقية للمواطنين قاطني هذه القرى والعزب فى الحصول على كوب مياه نظيف.

وأوضح عضو مجلس النواب بدائرة مركز ملوى بمحافظة المنيا، أنه تقدم بعدد من الطلبات بشأن هذه الأزمة ولم يتم البت فى أي منها، مطالب سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل مياه الشرب لهذه القرى على وجه السرعة وذلك بالتزامن مع وضع الخطة الاستثمارية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الصحة والتعليم من أبرز القطاعات الخدمية التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، وهذا لما تمثله من أهمية تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، ومياه الشرب والصرف الصحى وملف الصحة ملفان متعلقان ببعضهما البعض، حيث إهمال أيا منهما ينعكس على الآخر ولا توجد صحة بدون توفير مياه للشرب والاهتمام بالصرف الصحى، ولهذا لابد من العمل فى هذا الإطار جنبا إلى جنب وعدم إهمال أيا منهما على حساب الأخر.

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ووفقًا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ".

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً، 203 من هذه اللائحة.