ترامب يعلن فيرجينيا وتينيسي منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ:
أعلن الرئيس دونالد ترامب ولايتي فرجينيا وتينيسي منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".
وذكر بيان للبيت الأبيض اليوم الجمعة أن ترامب أمر بتوفير المساعدات الفيدرالية في المناطق المتضررة في الولايتين من جراء تفشي فيروس كورونا الذي بدأ منذ العشرين من يناير الماضي وما زال مستمرًا.
وبموجب هذا القرار ستتم تغطية التدابير الطارئة التي ستتخذ في المناطق المتضررة وكذلك لبعض المنظمات الخاصة غير الربحية في كل من فيرجينيا وتينيسي.
وعينبيت جينور، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بوزارة الأمن الداخلي، ميري آن تييرني وجراسيا سيزيتش كمسئولين للتنسيق الفيدرالي لعمليات التعافي في المناطق المتضررة في فيرجينيا وتينيسي على الترتيب.
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