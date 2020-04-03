نائب يطالب بالتحقيق.. أزمة دفن متوفي كورونا ببورسعيد تصل البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب النائب البورسعيدي محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بالتحقيق الفوري قضائيًا في واقعه نقل جثمان حالة توفيت بفيروس كورونا، على سيارة نصف نقل من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد، وذلك لمحاسبة المتسببين الفعليين في الواقعة، وتحقيق أقصى عقوبة عليهم.

جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٢) من لائحة المجلس، موجهًا لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة.

وشدد النائب على ضرورة توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل الموتى من مصابي الكورونا تحسبًا لحدوث حالات وفاة جديدة بالمحافظة، مطالبًا بتنفيذ كافة الإجراءات التي قامت وزارة الصحة بإعلانها بشان التعامل مع حالات الوفاة بكورونا 19-COVID وطريقة التغسيل والتكفين والدفن.

كما طالب بإعادة النظر في البروتوكول المصري الذي يقتضي عدم الكشف عن الحالات والبدء في استخدام آليات للكشف المبكر مثل تحديد نسبة لكل محافظة للكشف العشوائي بها وخصوصًا بين الأفراد الذين بسبب ظروف عملهم لا يبقون في منازلهم مثل (الأطباء والصيادلة والممرضين - الشرطة - موظفي الموانئ - العاملين بالتغذية...إلخ).

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وأشار إلى ضرورة إتاحة وسيلة إلكترونية تسمح لمن يشعر بأنه في خطر لتعامله مع شخصية مصابة بتسجيل بياناته وأسباب خوفه والأعراض الحالية ليتم متابعته إلكترونيًا ويحدد الأشخاص المفترض التركيز عليهم، وذلك بالاستفادة من تكنولوجيا المحمول بوجود تطبيقات يحملها الأفراد للتواصل وتحديد الأماكن لتكون نوع من الرقابة للشخصيات المفترض وجودها في الحجز.

وأضاف أنه من الضروري استكمال أدوات الوقاية اللازمة للأطباء وفرق التمريض بمستشفيات محافظة بورسعيد وكذلك أجهزة التنفس اللازمة لعلاج حالات مصابي كورونا تحسبًا لزيادة عدد الحالات.

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