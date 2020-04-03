إسرائيل تعلن نتيجة فحص فيروس كورونا لـ"بنيامين نتانياهو"

كشف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن الحالة الصحية لبنيامين نتانياهو بعد إجراءه لفحص كورونا.
وذكر البيان: "رئيس الوزراء نتانياهو خضع اليوم لفحص كورونا آخر وتبين أنه ليس مصابا بالفيروس".
وفي وقت سابق، أجبر فيروس كورونا نتانياهو ووزراء آخرين، على الخضوع لحجر صحي، بعد إعلان وزارة الصحة إصابة الوزير يعقوب ليتسمان بالفيروس.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان أنيعقوب ليتسمان وزوجته، المصابة بالفيروس أيضا، عزلا، وهما في حالة جيدة ويتلقيان العلاج.
وأضافت أنها سترسل طلبات الخضوع لعزل لأولئك الذين كانوا على اتصال بالوزير خلال الأسبوعين الماضيين، بمن فيهم نتانياهو ووزراء آخرين ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) يوسي كوهين.
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