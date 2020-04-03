كوريا الجنوبية تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 10062.

وقالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة أن كوريا الجنوبية سجلت 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 بينما تعافى 195 شخصا خلال يوم أمس، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 10062، وتوفي 174 شخصا.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية ديسمبر الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 بينما تعافى 195 شخصا خلال يوم أمس، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 10062، وتوفي 174 شخصا.ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء.وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية ديسمبر الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

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