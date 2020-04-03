قال رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية إن سكان المدينة، بؤرة تفشي فيروس كورونا، يجب أن يعززوا إجراءات الحماية الذاتية وأن يتجنبوا الخروج إلا في الضرورة.
وفي بيان نشرته حكومة مدينة ووهان، قال وانج تشونج لين إن خطر حدوث عودة لوباء كورونا بالمدينة مازال كبيراً بسبب المخاطر الداخلية والخارجية وإنه يتعين مواصلة إجراءات الوقاية والسيطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول صيني يدعو سكان ووهان تنجب الخروج إلا للضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.