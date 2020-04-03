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مسؤول صيني يدعو سكان ووهان تنجب الخروج إلا للضرورة

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قال رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية إن سكان المدينة، بؤرة تفشي فيروس ، يجب أن يعززوا إجراءات الحماية الذاتية وأن يتجنبوا الخروج إلا في الضرورة.

وفي بيان نشرته حكومة مدينة ووهان، قال وانج تشونج لين إن خطر حدوث عودة لوباء كورونا بالمدينة مازال كبيراً بسبب المخاطر الداخلية والخارجية وإنه يتعين مواصلة إجراءات الوقاية والسيطرة.

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