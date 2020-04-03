المكسيك تسجل 1510 حالات إصابة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد قفز إلى 50 حالة، أمس الخميس مقارنة مع 37 في اليوم السابق. وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 1510 حالات بزيادة بواقع 132 حالة.

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