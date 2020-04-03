الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 10 آلاف شخص

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة العشرة آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة منذ يوم أمس.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصاً كما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية ، وفقاً للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكدت الأعداد استقراراً مشجعاً للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.

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ولليوم الرابع على التوالي، تم تسجيل المزيد من الحالات الجديدة في العاصمة سول ومقاطعة جيونجي المحيطة بها، وذلك بإصابة 34 حالة جديدة بهما، أكثر مما كان مركزاً لتفشي المرض في البلاد: مقاطعة جيونج سانج ومدينة دايجو شمالي البلاد واللتان سجلتا 23 حالة جديدة.

كما استمر عدد حالات الإصابة "القادمة من الخارج" في الإزدياد، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 22 حالة، ووصل إجماليها إلى 264 .

يشار إلى أنه من أجل الحد من خطر العدوى من الحالات القادمة من الخارج ، تم وضع جميع الوافدين في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بداية من الأربعاء الماضي.