الجمهورية: وزراء ابدوا انزعاجهم خلال جلسة الحكومة من طريقة تصرف المصارف

علمت "الجمهورية" انه "تمّ التطرّق الى الموضوع المالي الذي أثاره ​رئيس الجمهورية​ ميشال خلال ​جلسة الحكومة​، وأبدى بعض الوزراء انزعاجهم من طريقة تصرّف ​المصارف​ مع المودعين بالاقفال والامتناع عن اعطائهم ودائعهم ب​الدولار​، الأمر الذي جعل الدولار يرتفع في الخارج وقد لامَس 3000 ليرة بلا حسيب ولا رقيب، فكان هناك رأي ان تنعقد جلسة خاصة لموضوع المصارف يُدعى اليها حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ او يتم استدعاؤه الى الجلسة العادية المقبلة لمناقشة هذا الامر".

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