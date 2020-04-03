أشارت مصادر ​المردة​ لـ"الجمهورية" الى انه "لو انّ هناك آلية واضحة شفافة علمية للتعيينات، لكنّا لا نريد شيئاً ولكن عندما تريدون محاصصات لن نقف متفرّجين"، مضيفة: "رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ لا يريد شيئاً ولا يتمسّك بأحد، ولكن عندما نرى التيار الوطني يريد الاستئثار بالحصص، ساعتها لن نسكت"، مؤكدة أن "فرنجية لم يطلب ولن يطلب. نحن لا نريد غير الآليّة على أساس شفّاف وواضح وتيار "المردة" لم يفكر في تاريخه ب​المحاصصة​، وليراجعوا ويسمّوا ماذا أخذ المردة من حصص إدارية في ​الدولة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المردة للجمهورية عن التعيينات: عندما يريدون محاصصات لن نقف متفرجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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