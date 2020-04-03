لفت مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى "أننا لسنا في مرحلة حيث علينا أن نقرر من الذي يحصل على جهاز التنفس الصناعي ومن لا يحصل. وذلك لأننا نبقى في المنزل وحدودنا مغلقة"، معتبرا أن "أي تغيير في وضعنا الحالي سيكون له عواقب ويجب حسابه جيدًا".
وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت في بيان يوم أمس أنه "حتى تاريخ 2/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 494 حالة بزيادة 15 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 539 فحصا"، مشيرة الى أنه "تم تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ست عشرة وفية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى بيروت الحكومي: أي تغيير في وضعنا الحالي سيكون له عواقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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