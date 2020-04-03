أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 15 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الحالات إلى 190 حالة. وأشارت إلى أن الفئة العمرية ما بين 25 و60 عاما تمثل نسبة 64 في المائة من المصابين في السنغال، لافتة إلى شفاء 10 مصابين اليوم من أصل خمسة وخمسين حالة تم شفاؤها منذ ظهور والوباء في السنغال مطلع الشهر الماضي.
هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 15 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.