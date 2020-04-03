تسجيل 15 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في السنغال

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​السنغال​ية تسجيل 15 حالة جديدة من ​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالى الحالات إلى 190 حالة. وأشارت إلى أن الفئة العمرية ما بين 25 و60 عاما تمثل نسبة 64 في المائة من المصابين في السنغال، لافتة إلى شفاء 10 مصابين اليوم من أصل خمسة وخمسين حالة تم شفاؤها منذ ظهور والوباء في السنغال مطلع الشهر الماضي.

هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول ​العالم​، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في ​الصين​ في نهاية كانون الأول الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.