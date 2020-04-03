تسجيل 1510 إصابات و50 وفاة بكورونا في المكسيك

أعلنت ​وزارة الصحة​ ب​المكسيك​ أن عدد الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد قفز إلى 50 حالة، مقارنة مع 37 في اليوم السابق. وبلغ عدد ​حالات​ الإصابة بالفيروس 1510 حالات بزيادة بواقع 132 حالة.

هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، كما تسبب الفيروس في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

هذا ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة كورونا، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء.