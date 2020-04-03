مسؤول أميركي: تفشي كورونا أدى إلى تفاقم أوضاع الأقليات الدينية في العالم

رأى المبعوث الأميركي الخاص للحريات الدينية سام براونباك أن تفشي وباء ​فيروس كورونا​ " كوفيد ـ 19 " أدى إلى تفاقم أوضاع الأقليات الدينية فى ​العالم​. وأشار براونباك إلى أن تلك الأقليات في دول مثل ​الصين​ و​إندونيسيا​ و​إيران​ و​كوريا الشمالية​ و​روسيا​ و​فييتنام​ باعتبار أن بها أعدادا كبيرة من ​السجناء​ بسبب معتقداتهم الدينية.

ودعا براونباك حكومات بعض تلك الدول إلى العدول عن مزاعمها بأن تلك الأقليات الدينية هي الملومة في نشر فيروس " كوفيد ـ 19 "، لافتا إلى ان "هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن يكونوا في السجن من حيث المبدأ، كما أنه في وقت تفشي وباء كورونا فينبغي إطلاق سراحهم من منطلق صحي وحقوقي".