مسؤول أميركي: تفشي كورونا أدى إلى تفاقم أوضاع الأقليات الدينية في العالم

رأى المبعوث الأميركي الخاص للحريات الدينية سام براونباك أن تفشي وباء فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 " أدى إلى تفاقم أوضاع الأقليات الدينية فى العالم. وأشار براونباك إلى أن تلك الأقليات في دول مثل الصين وإندونيسيا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفييتنام باعتبار أن بها أعدادا كبيرة من السجناء بسبب معتقداتهم الدينية.
ودعا براونباك حكومات بعض تلك الدول إلى العدول عن مزاعمها بأن تلك الأقليات الدينية هي الملومة في نشر فيروس " كوفيد ـ 19 "، لافتا إلى ان "هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن يكونوا في السجن من حيث المبدأ، كما أنه في وقت تفشي وباء كورونا فينبغي إطلاق سراحهم من منطلق صحي وحقوقي".
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