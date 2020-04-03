شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تنسق مع الحكومة لحل مشكلات المواطنين خلال مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة تتواصل مع كافة أعضاء اللجنة والمتواجدين في معظم المحافظات، لمتابعة أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه طلب من أعضاء اللجنة رصد أي شكاوى من المواطنين وإخطار اللجنة بها للتواصل مع الحكومة للعمل على دراسة الحلول اللازمة لها.

وأضاف "العادلى"، أن اللجنة تفعل توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمتابعة كافة الشكاوى خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد، موضحا أن اللجنة تتابع ما يتم اتخاذه من إجراءات، وفى حال تلقيها أي شكاوى من المواطنين، أو إحالة أي شكاوى لها من قبل المجلس، سيتم دراستها وفحصها ومخاطبة الجهة الحكومية المختصة لحلها على الفور.

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وأشار "العادلى"، إلى ضرورة وأهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والشعب في هذه الظروف والمرحلة الصعبة ليتم تجاوز هذه الأزمة والنجاح في مواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد، والقضاء عليه.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد طلب من رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه، وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات، بقدر الإمكان، عملاً بالإرشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار الفيروس، متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العمالة غير المنتظمة، وأن يقوم رؤساء اللجان بعرض تقارير دورية أسبوعية على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات.

وتضمنت الرسالة تكليف الدكتور على عبد العال بأن يقوم رؤساء اللجان، كل في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شئون مجلس النواب والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب إتباعها في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس.