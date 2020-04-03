مسؤول صيني: خطر عودة الوباء إلى ووهان لا يزال عاليا

حذر مسؤول صيني في مدينة ​ووهان​ الصينية عبر "رويترز" من خطر عودة الوباء إلى المدينة قائلا إن هذا الاحتمال ما يزال قائما.

وعزا المسؤول الحزبي ذلك إلى مخاطر داخلية وخارجية على حد سواء داعيا لمواصلة الحفاظ على اجراءات ​الوقاية​ والسيطرة.

وطالب المسؤول السكان بالتزام بيوتهم وعدم الخروج إلا لأمر ضروري.

هذا وأعلنت السلطات الصينية عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة الى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في عموم البلاد بلغت 81620.

كما أعلنت تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات في عموم البلاد 3322.