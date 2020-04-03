عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عتبة الـ 6 آلاف

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأميركية أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف. وأوضحت الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى اليوم 6285 شخصاً.
وكانت السلطات الأميركية أعلنت أمس الخميس، تسجيل 27043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و910 حالات وفاة خلال يوم واحد. هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.
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