عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عتبة الـ 6 آلاف

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأميركية أن عدد ​وفيات​ ​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​ قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف. وأوضحت الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى اليوم 6285 شخصاً.

وكانت ​السلطات الأميركية​ أعلنت أمس الخميس، تسجيل 27043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و910 ​حالات​ وفاة خلال يوم واحد. هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول ​العالم​، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في ​الصين​ في نهاية كانون الأول الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.