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تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت هيئة مراكز السيطرة على ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها في ​وزارة الصحة​ ب​كوريا الجنوبية​، تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة ب​فيروس ​ المستجد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 10062. وأوضحت انه تعافى 195 شخصا خلال يوم أمس، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 10062، وتوفي 174 شخصا.

ووافقت ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، الخميس، بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة "كوفيد-19"، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء. وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول ​العالم​، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في ​الصين​ في نهاية كانون الأول الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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