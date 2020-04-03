تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت هيئة مراكز السيطرة على ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها في ​وزارة الصحة​ ب​كوريا الجنوبية​، تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 10062. وأوضحت انه تعافى 195 شخصا خلال يوم أمس، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 10062، وتوفي 174 شخصا.

ووافقت ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، الخميس، بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء. وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول ​العالم​، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في ​الصين​ في نهاية كانون الأول الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

