تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة بكوريا الجنوبية، تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 10062. وأوضحت انه تعافى 195 شخصا خلال يوم أمس، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 10062، وتوفي 174 شخصا.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء. وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.
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