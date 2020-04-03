سلطات الصين تعلن تسجيل31 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات ​الصين​ية عن تسجيل 31 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، مشيرة الى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في عموم البلاد بلغت 81620. كما أعلنت تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات في عموم البلاد 3322.

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