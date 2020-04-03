مادورو حذر أميركا من مهاجمة فنزويلا: سيهزمها الشعب الفنزويلي

حذر الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ من أنه إذا تجرأت ​الولايات المتحدة​ على مهاجمة بلاده فسوف يهزمها الشعب الفنزويلي. وفي تعقيب على اتهامات ​البيت الأبيض​ الأخيرة ضد كبار مسؤولي ​الحكومة​ الفنزويلية واقتراحات ​واشنطن​ بأن تشكل مجلسا انتقاليا مقابل رفع الحصار الاقتصادي، شدد على ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيكون "فقد عقله" إذا فكر في دخول ​فنزويلا​. وأوضح مادورو أن فنزويلا شأنها شأن كل دول العالم في هذا الظرف تواجه ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" وما تحتاجه هو الشراكة والدعم والتضامن والمساعدات الإنسانية وليس المواجهة. وشدد على انه "نريد ​السلام​ خاصة في هذا الوقت الذي نواجه فيه جائحة كورونا".

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