رئيس بلدية بعلبك ناشد مجلس الوزراء صرف مستحقات البلديات

أكد رئيس بلدية ​مدينة بعلبك​ ​فؤاد بلوق​ في حديث لـ"الأخبار" أن "المدينة متجاوبة إلى حدّ كبير مع منع التجوّل والإقفال، هذه منطقة تفشّى فيها ​الفقر​، السكان بدأوا أخيراً يطالبوننا بالمساعدات التي أعلنت عنها ​الحكومة​، ونحن لا نملك جواباً، لذلك نحتاج إلى توضيحات من الوزارات المعنية بشأن مواعيد صرف هذه المساعدات وأي عائلات ستطال".

وعن ارتفاع أسعار السلع، شدد على انه "سنبدأ بدوريات للشرطة البلدية، لأننا لا نفهم ما علاقة ​الدولار​ بالمواد المنتجة محلياً، ثمة جشع لدى بعض التجار وعليهم الرأفة بالناس". وناشد بلوق، ​مجلس الوزراء​ صرف مستحقات ​البلديات​، "لأننا لن نستطيع دفع رواتب ​العمال​ والموظفين لشهر آذار". وسأل "أي أمراض ستنتشر في حال توقفوا عن جمع النفايات؟".