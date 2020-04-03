عاصي: آلية استيراد المستلزمات الطبية المخصصة لكورونا تنتظر فضّ العروض

أوضحت رئيسة تجمّع مُستوردي المُستلزمات الطبية، ​سلمى عاصي​، في ​اتصال​ مع "​الأخبار​" إنّ عدداً من التحويلات المالية المخصصة لاستيراد بعض المعدات الطبية التي كانت عالقة تم تحويلها، لافتة إلى انه "ما لا تزال آلية استيراد ​المستلزمات الطبية​ المخصصة ل​فيروس كورونا​ تنتظر فضّ عروض المناقصة في ​وزارة الصحة​ خلال اليومين المُقبلين".

وكانت ​وزارة الصحة العامة​ أعلنت أنه "حتى تاريخ 2/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 494 حالة بزيادة 15 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية بلغ 539 فحصا"، مشيرة الى أنه "تم تسجيل 4 ​وفيات​ جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ست عشرة وفية".