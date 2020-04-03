عاصي: آلية استيراد المستلزمات الطبية المخصصة لكورونا تنتظر فضّ العروض

أوضحت رئيسة تجمّع مُستوردي المُستلزمات الطبية، سلمى عاصي، في اتصال مع "الأخبار" إنّ عدداً من التحويلات المالية المخصصة لاستيراد بعض المعدات الطبية التي كانت عالقة تم تحويلها، لافتة إلى انه "ما لا تزال آلية استيراد المستلزمات الطبية المخصصة لفيروس كورونا تنتظر فضّ عروض المناقصة في وزارة الصحة خلال اليومين المُقبلين".
وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت أنه "حتى تاريخ 2/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 494 حالة بزيادة 15 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 539 فحصا"، مشيرة الى أنه "تم تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ست عشرة وفية".
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