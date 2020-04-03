زهير برو: لضبط الواقع المزري والتفلت الحاصل في أسعار السلع

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو لـ"الأخبار" ضرورة " أن تتحرك وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك والأجهزة الأمنية، سريعاً، بغية ضبط الواقع المزري والتفلت الحاصل في أسعار السلع، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين".
وكانت جمعية حماية المستهلك قد كشفت في تقريرها الجديد حول أسعار المواد الاستهلاكية أن ارتفاع الأسعار لامس عتبة 58.43% وذلك خلال 5 أشهرٍ فقط، منها 13,17% حدثت خلال الفترة الأخيرة، بين الخامس عشر من شباط والحادي والثلاثين من آذار، الماضيين، لافتة إلى ان الخضار والفاكهة احتلتا المراتب الأولى في السجل، إذ بلغت نسبة ارتفاع أسعار الخضار 27.17% والفاكهة 20.13%.
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