زهير برو: لضبط الواقع المزري والتفلت الحاصل في أسعار السلع

أكد رئيس ​جمعية حماية المستهلك​ ​زهير برو​ لـ"الأخبار" ضرورة " أن تتحرك ​وزارة الاقتصاد​ و​مديرية حماية المستهلك​ و​الأجهزة الأمنية​، سريعاً، بغية ضبط الواقع المزري والتفلت الحاصل في أسعار السلع، وتحرير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين".

وكانت جمعية حماية المستهلك قد كشفت في تقريرها الجديد حول أسعار المواد الاستهلاكية أن ارتفاع الأسعار لامس عتبة 58.43% وذلك خلال 5 أشهرٍ فقط، منها 13,17% حدثت خلال الفترة الأخيرة، بين الخامس عشر من شباط والحادي والثلاثين من آذار، الماضيين، لافتة إلى ان الخضار و​الفاكهة​ احتلتا المراتب الأولى في السجل، إذ بلغت نسبة ارتفاع أسعار الخضار 27.17% والفاكهة 20.13%.