الأمم المتحدة تدعو إلى "تعاون دولي" في مواجهة كوفيد-19

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نيويورك: وافقت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الخميس بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة كوفيد-19، وهو أول نصّ تعتمده المنظّمة الدوليّة منذ تفشّي الوباء.

والنصّ الذي حاولت روسيا وأربع دول أن تُعارضه، يشدّد على "ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" ويندّد بـ"كلّ أشكال التمييز والعنصريّة وكره الأجانب في الاستجابة للوباء".

كذلك، يشدّد النصّ على الدور المركزي للأمم المتحدة في الأزمة الصحّية والاقتصاديّة التي أصبحت عالميّة.

وخلافاً لمجلس الأمن الدولي، فإنّ القرارات في الجمعيّة العامّة التي تضمّ 193 عضوا، ليست ملزمة لكنّها تمتلك قيمة سياسية كبيرة مرتبطة بعدد الدول التي توافق عليها.

ولم يتوصّل مجلس الأمن الدولي حتّى الآن إلى موقف موحّد إزاء الوباء على الرّغم من محاولات عدّة، إذ لا تزال المواجهة مستمرّة خصوصاً بين الصين والولايات المتحدة التي تريد تسليط الضوء على مصدر فيروس كورونا المستجدّ

