ترمب: أجريت فحصاً ثانياً لفيروس كورونا

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أنّه أجرى فحصاً لفيروس كورونا المستجدّ، هو الثاني منذ بدء تفشّي الوباء، مشيراً إلى أنّ نتيجته جاءت سلبيّة.
وقال خلال مؤتمر صحافي "أجريتُ الفحص هذا الصباح"، مضيفاً أنّ نتيجة الاختبار جاءت "سلبيّة" لناحية الإصابة بكوفيد-19.
وهذا هو الفحص الثاني الذي يُعلن ترمب إجراءه. وهو استخدم هذه المرّة طريقةً جديدة وسريعة للفحص، قال إنّها استغرقت دقائق لإتمامها وإنّ الأمر لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة للحصول على النتيجة.
وأوضح ترمب "أجريتُ الفحص بدافع الفضول، لأرى سرعة عمل (الفحص). إنّه أسهل بكثير. لقد أجريتُ الاختبارين. الثاني أكثر متعة".
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