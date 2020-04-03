شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى مواجهة أزمة عالمية متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب طلعت خليل من الحكومة بازالة المعوقات التى تواجه الفلاح المصرى من حيث توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة ، والتسويق وشراء المحاصيل بأسعار تحقق للمزارعين أرباحا ً مناسبة.

كما طالب الحكومة خلال طلب احاطة تقدم به الى وزراء الزراعة والمالية والتموين ان تتضمن الاجراءات الاهتمام بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، بهدف تحقيق الأكتفاء الذاتى منها فى ظل الآثار التى ستترتب على انتشار فيروس كورونا والتى من بينها توقف عملية تصدير المحاصيل الزراعية بين الدول مما قد يؤدى إلى أزمة غذاء عالمية.

واكد النائب اهمية زيادة الاهتمام بالإنتاج الزراعى والحيوانى لتحقيق الأكتفاء الاساسى من الغذاء فى ظل ما يشهده العالم من تفشى وباء فيروس كورونا وإغلاق كل دولة أبوابها على نفسها، مضيفا ان ذلك يتطلب دعم الفلاح وحل مشكلاته بأعتباره العمودى الفقرى للزراعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من البذور والتقاوى وغيرها بأسعار مناسبة، و كذلك التوسع فى مشروعات الاستصلاح الزراعى وتعظيم دور مراكز البحوث الزراعية وإعادة النظر فى دور التعاونيات.

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ولفت النائب الى تعدد المحاصيل الاستراتيجية والهامه التى تنعم بها مصرنا الحبيبة، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر، القمح والأرز لافتا الى انها تواجه العديد من المشاكل، مشيرا الى ان عملية تحديد سعر استلام محصول القمح من الفلاحين مشكلة موسمية ، ، حيث تؤثر على زيادة المساحات من زراعة القمح فى الموسم الذى يله بالزيادة تارة والنقص تارة أخرى، نظراً لأن الحكومة تتجه للتسعير طبقاً للأسعار العالمية التى تتأرجح ما بين الزيادة والإنخفاض، وعدم تطبيق قانون الزراعات التعاقدية وإعلان سعر القمح قبل الزراعة، بدلاً من الأعتماد على السعر العالمى كمعيار.

واشار الى ان المشكلة الاساسية لمحصول الأرزتتمثل تقليص فى مساحه زراعته والتى كانت تزيد على (3) مليون فدان وتحقق إكتفاء ذاتى من إنتاجها وذلك قبل عام (2018)، ولكن قلصت وزارة الزراعة هذه المساحة فى العام الجارى إلى مليون و(100) فدان، وحرمت الكثير من المناطق من زراعته ، فى حين أنها أراضى لا تصلح سوى لزراعة الأرز بسبب ارتفاع نسبة الملوحة بها ، مما يعنى أن زراعتها من المحاصيل البدلية وليكن محصول الذرة على سبيل المثال لن يؤتى ثمارة، وواضاف ااذ كانت المشكلة فى مياه الرى فيجب ان يكون هناك توزيع عادل لها.

وتابع النائب هناك العديد من المحاصيل الغذائية الهامة والضرورية ، والتى اصبحت الحاجة ماسة لتعظيم زراعتها نظراً لغلق كل دولة أبوابها على نفسها فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا

وطالب النائب ، بدعم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة ، وبيع السولار والبنزين بأسعار رخصية فى ضوء إنخفاض اسعار البترول، وإلزام الفلاحين بزراعة الحبوب كل عام وشراءها بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح على أن تهيمن الحكومة على النسبة الأكبر فى الشراء .