شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تشريعية النواب: الدولة اتبعت مراحل ممنهجة ومدروسة بدقة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه منذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا وكان هناك اهتمام من جميع مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الفيروس الخطير حيث وضعت الدولة خطوات ومراحل المواجهة بطريقة ممنهجة ومدروسة بدقة متناهية ووضعت خطة المواجهة على مراحل وبهدوء جعل الموطن يثق في هذا الأسلوب ويلتزم بكل الخطوات ويسعى على الالتزام والحرص على التنفيذ في تعاون كامل.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريح لليوم السابع أنه في بداية الأمر اهتمت الدولة بالتعريف الكامل لهذا الفيروس اللعين وكيفية الوقاية منه والإرشادات الواجب اتباعها فكان لدى المواطن الرؤية والمعرفة بما يجب أن يتبع، أيضا نجد أن الدولة أصدرت حزمة قرارات اقتصادية حرصا منها على ألا تتأثر شرائح كثيرة من المجتمع وليكون المواطن في أمان اقتصاديا.

وتابع النائب سامى رمضان أن الدولة اهتمت بتوفير كل الرعاية الصحية حرصا منها على منع انتشار الإصابة أو التقليل منها فهي نجحت في السيطرة على الأمور بحكمة وهدوء وقرارات رشيدة واعية، مستطردا : نجحت الدولة المصرية في إدارة هذه الظروف الصعبة للغاية لأنها واجهت الأمر بدراسة ممنهجة رشيدة.

Advertisements

وفى وقت سابق قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى: نحن نراهن في هذه المرحلة على وعى المواطنين ونرجوها الالتزام حتى لا ننزلق ونصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول.

وأكد على التزام المواطنين واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ، وهناك تنسيق مع الداخلية لتوصيل المواطنين الذين تصل قطاراتهم بعد وقت الحظر .

وأكد المهندس مصطفى مدبولى، أن الحكومة كلها تعمل على قلب راجل واحد من أجل حماية جموع المصريين من انتشار فيروس كورونا وتجتمع بشكل يومى لبحث هذا الملف، وقال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: "مفيش حاجة اسمها خسائر مالية.. وصحة المصريين أهم".