محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: دخل الأردن حظر تجول كامل، مدته 24 ساعة، اعتبارًا من منتصف ليل الخميس، للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، على ألا يشمل الحظر الكوادر الطبية. وسجل الأردن 299 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة، وفق آخر إحصائيات أوردتها وكالة (بترا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يدخل حظر التجوال الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.