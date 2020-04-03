قاصر ينهي حياته شنقا في القصر الكبير

وضع قاصر، صباح أمس الخميس، حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته، الموجود في الحي الجديد.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 11 سنة، قام بتثبيت حبل سميك في نافذة تطل على درج المنزل، ولفه حول عنقه، قبل أن ينهي حياته بطريقة مأساوية.
وحلت العناصر الأمنية، والسلطات المحلية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث، فيما تم نقلت جثة الشاب إلى مستودع الأموات في القصر الكبير، قصد عرضه على التشريح الطبي، وتحديد أسباب الوفاة.
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