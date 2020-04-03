بلازما المتعافين.. العلاج الإيطالي لـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلازما المتعافين.. العلاج الإيطالي لـكورونا

الجمعة 3 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

كشفت دراسة حديثة عن إمكانية الحصول على علاج لفيروس كورونا، باستخدام دماء المرضى المتعافين، أو ما يسمى بـ"بلازما النقاهة بدأت إيطاليا استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، والمحملة بالأجسام المضادة للوباء، في علاج المرضى، وفق وكالة آكي الإيطالية.



وذكرت الوكالة أن تجربة علاج البلازما تمت في مستشفى سان ماتيو التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، المنطقة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في إيطاليا.

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وأول المتبرعين بالدم المتعافين كانا اثنين من الأطباء، زوج وزوجته، وكلاهما ضمن أوائل حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة بافيا.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن 5 مصابين بكورونا حالتهم حرجة تتراوح أعمارهم بين 36 - 73 عاماً، في مستشفى بمدينة شنجن الصينية، تلقوا نقل بلازما تجريبي، وتعافوا بدرجات متفاوتة.

وخلص الباحثون إلى أنه في حين أن البحث محدود في الحجم والدقة للخروج باستنتاجات، إلا أن النتائج تدعم دراسة أكثر صرامة للعلاج المسمى "بلازما النقاهة".