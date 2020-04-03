التحاليل تبعد كورونا عن طبيبة في مدينة خنيفرة

كشفت التحاليل المخبرية، التي أخضعت لها إحدى طبيبات العاملة في المستشفى الإقليمي في مدينة خنيفرة، عدم إصابتها بفيروس “كورونا”، وذلك بعد إصابة زوجها بالفيروس.

وقال مسؤول في وزارة الصحة، في حديثه مع “اليوم 24″، إن التحاليل، التي أخضع لها شخصين في مدينة خنيفرة، كانت سلبية، من بينهم الطبيبة المذكورة.

وأوضح المصدر ذاته أنه سجل، مساء الاثنين الماضي، إصابة شخص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه ليس من مدينة خنيفرة، بل إنه فقط وافدا على المدينة.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب بلغ 676 إصابة لحدود، صباح اليوم الخميس.

