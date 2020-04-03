شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يستعد لمواجهة تدخل أنقرة العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القوات المسلحة الليبية الاستعداد لمواجهة التدخل العسكري التركي عن طريق البحر، بعد إطلاق بارجة تركية صواريخ سقطت جنوب مدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.

وبحسب مختصين في الشأن الليبي، فإن هذا الهجوم يُعدّ ردًا من الرئيس التركي أردوغان على قرار الاتحاد الأوروبي بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

أوامر ضرب

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: إن بارجة تركية قصفت صواريخ من عرض البحر، على منطقة العجيلات دون حدوث أي خسائر مادية أو بشرية، مشددًا على أن تدخل القوات البحرية التركية مستمر، حيث كان في السابق ترافق البوارج البحرية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين.

بدورها أوضحت غرفة عمليات أجدابيا التابعة للقوات المسلحة الليبية، أن قطعة بحرية على الساحل الغربي مقابلة لشاطئ صبراتة، أطلقت صاروخًا كان باتجاه قاعدة الوطية، ولكنه سقط في العجيلات دون وقوع أي أضرار. من جانبه، أكد رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الليبي اللواء فرج المهدوي، أن القوات البحرية لديها أوامر بضرب أي سفينة حربية تركية تتقدم نحو السواحل الليبية، مشيرًا إلى أن القوات الليبية مستعدة لكافة الاحتمالات، وتمتلك القدرة الكافية لدحر التدخل التركي وإفشال مخططه في ليبيا.

تحوّل خطير

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وفي السياق، طالب الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح المجتمع الدولي باتخاذ قرار قوي عاجل لمنع التدخل البحري التركي السافر في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن هذا التحوّل دراماتيكي وخطير وغزو غير مبرر للأراضي الليبية مشددًا في تصريحات لـ«اليوم» على أن جامعة الدول العربية يجب أن تتخذ تدابير مهمة وعاجلة لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لرد وإيقاف العدوان التركي.

ويرى البحباح أن التصعيد التركي جاء ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية عسكرية بحرية تهدف إلى مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، مؤكدًا أن هذه البلطجة التركية يجب أن تلقى ردًا صاعقًا من القوات المسلحة الليبية.

وضع كارثي

من ناحيته، اعتبر السفير الليبي السابق في الهند د. رمضان البحباح، أن إسقاط حكومة الوفاق غير الشرعية المفروضة على الشعب الليبي من الخارج بالقوة، تمثل خطوة مهمة لاستعادة الجيش الليبي سيطرته على العاصمة طرابلس، وتطهير كافة الأراضي الليبية من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة، مشددًا على ضرورة محاكمة رئيس الوفاق فايز السراج وعناصر حكومته كمجرمي حرب لمسؤوليتهم عما حل بالليبيين من فوضى وتسليم مصير البلاد للعبث الأجنبي، محذرًا من أن الوضع في ليبيا أصبح كارثيًا ولا يُطاق.

مطالب بالتحرك

وتساءل الباحث في الشؤون الليبية محمد فتحي الشريف: متى يتحرك مجلس الأمن تجاه العدوان التركي على الأراضي الليبية؟، لافتًا إلى أن ما حدث من اعتداء بحري سافر هو امتداد للتدخل العسكري من نظام أردوغان في شؤون دولة عربية ذات سيادة على أراضيها، مطالبًا الدول العربية بمزيد من الدعم والمساندة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في معركته القوية لإحباط المؤامرة «التركية القطرية الإخوانية» لتمزيق وتفكيك ليبيا وإسقاطها في مستنقع الفوضى من أجل نهب خيراتها ومنحها لقمة سائغة للتنظيم الدولي الإخواني، للبدء في مخططه الذي يشمل أيضًا دولًا أخرى بالمنطقة، كما طالب الجيش الوطني الليبي باستكمال معركة الكرامة، ورفض أي هدنة جديدة تعرقل طريقه لاستعادة السيطرة على العاصمة وتطهير كافة الأراضي الليبية.