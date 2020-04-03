البيت الأبيض يكشف نتيجة ثاني اختبار كورونا يجريه ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب خضع، الخميس، لاختبار مرة أخرى، لمعرفة إن كان أصيب بعدوى فيروس كورونا، والنتيجة جاءت سلبية.

وذكر خطاب من شون كونلي، طبيب ترامب، أنه أجرى الاختبار للمرة الثانية، بعد أن خضع له الشهر الماضي للقائه مسؤولا برازيليا ثبت بعد ذلك إصابته بالمرض.

وأكد كونلي، في الخطاب الذي نشره البيت الأبيض، أن ترامب تم فحصه هذه المرة باختبار جديد سريع ظهرت نتائجه خلال 15 دقيقة، وقال "إنه بصحة جيدة دون أي أعراض".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن بلاده دخلت مرحلة حرجة في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن هناك خطوات ستتخذ لضمان تفادي تفاقم مخاطر تفشي فيروس كورونا.

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وأكد ترامب أنه تم إجراء عدد من الاختبارات لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى.

وأشار ترامب إلى أنه سيوقع على قرار يقضي بتحويل بعض المنشآت إلى مستشفيات، لاحتواء أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وحذر عالم أمريكي بارز من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 و200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة، الخميس، أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد إلى الآن، بسبب فيروس كورونا، ووفق بيانات شبه رسمية تم الإبلاغ عما لا يقل عن 946 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ويعد هذا أكبر معدل يومي لتسجيل وفيات في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا.

وإلى الآن، تم تسجيل ما مجموعه 4,780 حالة وفاة في الولايات المتحدة.