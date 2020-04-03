ترامب يعلن ولاية فرجينيا منطقة كوارث جراء كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، ولاية فرجينيا منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تمر بأسبوعين قاسيين للغاية بسبب انتشار الفيروس في بلاده.

وحينها، قال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي عن تطورات مكافحة الوباء، إن الولايات المتحدة في حالة حرب مع الفيروس كورونا، داعيا جميع المواطنين إلى التكاتف لمواجهته.

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وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لم يكن أمام إدارته أي خيارات لحماية المواطنين من الفيروس سوى إغلاق البلاد.

وطالب ترامب مواطنيه بالاستعداد لهذه الأيام الصعبة، مشيرا إلى أن إدارته تدرس في الوقت الراهن حظر السفر لعدة دول أخرى كإجراء احترازي ضد تفشي كورونا.

وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية في الولايات المتحدة الـ5 آلاف، في وقت زاد فيه عدد الذين تأكدت إصابتهم بالوباء على 215 ألف شخص.

وأحصى المركز التابع لجامعة جونز هوبكنز والمتخصص برصد الوباء محليا وعالميا، ما مجموعه 5116 حالة وفاة من أصل 215 ألفا و417 شخصا تأكدت مخبريا إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، وحتى قرابة الساعة 02,35 من فجر الخميس بتوقيت جرينيتش.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس بلغت 884 حالة وفاة، بحسب المصدر نفسه.