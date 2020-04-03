شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "خطة البرلمان" يطالب بحصر الأصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة، على أن يتم وضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة منها، خاصة فى الوقت الذى يوجد بعض الهيئات والمؤسسات والشركات والوزارات لديها أصول كبيرة ونجدها تعانى من نزيف الخسائر.

وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة أن يتم بحث كيفية الاستفادة من هذه الأوصل، سواف فى وقف نزيف الخسارة، أو الاستفادة منها فى التطوير والتجديد، وتعظيم القدرة الانتاجية لبعض الشركات، على أن يتم هذا الأمر وفقا لجدول زمنى، ويتم متابعة سير العمل فى هذا الصدد بشكل دورى، على أن تكون هناك خطة ربع سنوية لمتابعة هذا الملف عن قرب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف الأصول غير المستغلة من الملفات التى تحظى باهتمام تحت القبة، وتم التطرق إليه أكثر من مرة، فى حضور التنفيذيين، وحذر بعض النواب من عدم الاستفادة من هذه الأصول، والبعض الأخر نوه إلى أن بعض هذه الأصول تم التعدى عليه من قبل البعض، مما يعد إهدار للمال العام، ولابد من وضع خطة عاجلة وعمل قاعدة بيانات دقيقة لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول بما يضمن تحقيق طفرة فى العمل بشكل عام، وينعكس على خطة الإحلال والتجديد والتطوير.

الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال أطلقت خطة شاملة لحصر الأصول غير المستغلة، وتم بالفعل حصر نحو 344 أصلا، من بينها 250 أصلا جاهزا للاستغلال، سواء بالبيع أو الشراكة أو تغيير النشاط من صناعى إلى سكنى وتجارى وعقارى، بجانب استغلال المساحات الكبيرة من الأراضي التابعة لشركات الإسكان.