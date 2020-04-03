الإخوان تتكتم على أنباء إصابة قيادى فى جمعيتها بإسطنبول بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت مجموعة من التغريدات المنسوبة لبهاء رحاب القيادى الإخوانى وأحد مسؤولى ما يسمى بـ "جمعية رابعة" فى إسطنبول التساؤلات حول تعرضه للإصابة بفيروس كورونا وسط تكتم من الجماعة، وعدم رغبتها في الإعلان عن إصابة أحد عناصرها بالفيروس المستجد.
كانت مجموعة من التعليقات إنهالت على صفحته الشخصية تدعو له بالشفاء العاجل دون الإشارة إلى طبيعة المرض الذى أصيب به.
وفاجئ بهاء الذى كان يتولى مسؤولية ما يسمى بالنشاط الرياضى داخل الإخوان الجميع بمنشور توعوى حول أعراض فيروس كورونا كان واضحا أنه يتضمن تجربته الشخصية حيث قال :"
اللي يصاب بأي من هذه الأعراض مجتمعه أو منفرده لابد أن يتعامل معها بجدية تحذير لاصدقائي وإخواني خصوصا كبار السن
كحة ناشفة جدا ومتواصلة
ألم بالحلق وجفاف
ضيق بالتنفس وعدم استطاعة كتم النفس لمدة بسيطة
حرارة فوق 37
ألم شديد بالظهر والعظام
حرارة كبيرة داخل الأنف أعراض
لافتا إن تعليقات عناصر الجماعة على المنشور جاءت كلها تدعو له بالشفاء العاجل من هذا المرض ،وتجدر الإشارة إلى أن القيادى الإخوانى أكرم كساب كان قد أعلن مؤخرا عن إصابته بالفيروس المستجد.
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