شكرا لقرائتكم خبر عن نسويات قطريات تحذر: كل عائلة قطرية مهددة بأن يكون لديها فتاة هاربة فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏حذرت منظمة النسويات القطريات من تفشى ظاهرة هروب الفتيات القطريات إلى خارج البلاد، كما لفتت إلى أن الظاهرة معرضة التزايد بقوة خلال الفترة القادمة.

وقالت المنظمة فى تغريدة بثتها على شبكة التواصل الإجتماعى "تويتر" :"تفشي هروب الفتيات القطريات خارجاً وطلبهم اللجوء لدول الغرب قد تصبح ظاهرة وجب لفت النظر لها".

وأضافت:"اليوم عددهم ثلاثة والـثلاثة سيصبحون ستة والـستة سـيصبحون اثنى عشر حتى يصبح في كُل عائلة قطرية فتاه هاربة"

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وتابعت المنظمة فى تغريدة أخرى:"‏أكثر من يُحارب المرأة هُم الجهلاء الذين يتغذون على ضعف المرأة ويراى قوته في ضِعفها.

قوته تنبع في حق يُميزة قانونياً فقط لأنهُ ذكر العائلة!!

ويخشى أن يفقد تلك الميزة بأعطاء المرأة حقها لذا يُحاربها، يهاجمها وينازعها حتى لا يخسر سُلطته، قوته، تجبره وسيطرته التي تكون مبعِثها المرأة."

تجدر الإشارة إلى أن عدد من الفتيات الفطريات تمكنوا من الفرار خارج الدوحة مؤخرا حيث هاجموا سياسات النظام القطرى وأتهموه بمعاداة المرأة وانتهاك حقوقها.