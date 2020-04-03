محافظ بني سويف: توزيع "شرائح التابلت" على طلاب الثانوي حتى السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت محافظة بني سويف استمرار توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، غدا وبعد غد، داخل المدارس التي جرى تخصيصها لهذا الغرض، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف أنه جرى توزيع 13597 بنسبة 96.73% من عدد الشرائح المستهدف توزيعها والبالغ عددها 14056 شريحة.

وناشد المحافظ أولياء الأمور والطلاب بالتوجه للمدارس المعلن عنها لاستلام الشرائح في اليومين المقبلين، لاستلام الشرائح الخاصة بالطلاب.