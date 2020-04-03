بعد نقل جثة متوفي بكورونا على سيارة نقل.. محافظ بورسعيد يعزل مدير جمعية دفن الموتى من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عزل مدير جمعية دفن الموتى بالمحافظة من منصبه، على خلفية واقعة نقل جثمان جثة حالة توفيت بفيروس كورونا، على سيارة نصف نقل من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد في شارع كسرى.

وأكد المحافظ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، على أن الجمعية رفضت طلب أسرة المتوفي بتوفير سيارة لنقل جثمانه من المستشفى إلى المقابر، مضيفا: "ما حدث وما شاهدناه بالفيديو لا يرضي أحدًا، ومكتبي وغرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وإذا كان أحد من أفراد أسرة المتوفي تواصل معنا كان هناك تدخلًا آخر".

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وقالت المحافظة، في بيان لها، أن المواطن "ا. ح. م"، 64 عاما، وصل إلى مستشفى المبرة للاشتباه إصابته بفيروس كورونا، وجرى أخذ العينات اللازمة وظهرت نتيجة التحليل ايجابية، إلا أنه توفي عصر الأربعاء، وقامت إدارة المستشفى والطب الوقائي باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة بدفن مثل هذه الحالات طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، وجرى إخطار أهله وقاموا بالتواصل مع جمعية دفن الموتى إلا أن طلبهم جرى رفضه من قبل الجمعية لأن المتوفي بكورونا له شروط خاصة عند النقل والدفن، فتواصلت أسرة المتوفي مع أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة بورسعيد لتوفير عربة دفن للموتى، وقام النائب بإرسال سيارة ربع نقل لنقل الجثمان".

وأكدت محافظة بورسعيد على أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لتجهيز عربة مجهزة بدفن الموتى خاصة بحالات فيروس كورونا، وكذلك التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي لتخصيص عربة أخرى، مؤكدة على أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد جمعية دفن الموتى، وأي جهة يثبت تقصيرها.

وتناقل مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو، اليوم الخميس، قام بتصويره أحد الأشخاص أثناء نقل جثمان حالة كورونا ايجابية على سيارة نصف نقل، وصاحب الفيديو عدة تعليقات سلبية من المواطنين، واصفة المشهد أنه غير آدمي، ومطالبة بمحاسبة المقصرين.