بالصور.. ضبط مستلزمات طبية وأدوية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:



نجح جهاز حماية المستهلك في بني سويف في ضبط 165 عبوة كحول ايثيلي، وألف قفاز داخل عبوات بمدينة بني سويف.



كانت حملة برئاسة أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بناء على توجيهات اللواء راضي عبد المعطي رئيس الجهاز، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومباحث التموين برئاسة العميد محمد محفوظ ،على عدد من الصيدليات لضبط السوق الدوائي ومنظومة الأسعار، تمكنت من ضبط 165 عبوة كحول متنوعة، وألف قفاز "جوانتي" داخل عبوات، وكمامات مجهولة المصدر، وسرنجات معبأة بعقار "clexane 4000" منتهية الصلاحية معدة للبيع وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.



وجرى ضبط صيدلية رفضت إصدار فواتير للمستهلكين، وعدم الإعلان عن أسعار مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مخالفًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتحرير المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق.