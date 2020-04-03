بسبب "كورونا"، البرتغال تقرّر تسوية أوضاع جميع المهاجرين ودعوات في إيطاليا لإستقدام 200 ألف عاملٍ لسدّ الحاجات الملحّة

قررت الحكومة البرتغالية منح جميع المهاجرين في البرتغال تصريح إقامة معلق يمنح نفس حقوق المقيمين

وينطبق الحكم أيضًا على طالبي اللجوء وذلك بسبب حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأعلنت السلطات البرتغالية ذلك في 28 مارس، لضمان وصول المهاجرين إلى النظام الصحي والخدمات العامة خلال الوباء.

ويجب على المهاجرين إثبات أن طلب تصريح الإقامة تم تقديمه بحلول تاريخ إعلان حالة الطوارئ في البرتغال في 19 مارس.

وقالت كلوديا فيلوسو، الناطقة بإسم وزارة الداخلية "لا ينبغي حرمان الناس من الحق في الصحة والخدمة العامة لمجرد أن طلب تسوية وثائقهم لم تتم معالجته بعد".

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وختم بالقول "في هذه الفترة الإستثنائية، يجب ضمان حقوق المهاجرين".

من جهة أخرى، طالب عمدة مدينة جورجيو غوري بسرعة إقرار قانون يسمح بإستقدام 200.000 مهاجر للعمل في الحقول الإيطالية.

وقال جوري" يعمل 400 ألف عامل أجنبي منتظم في الزراعة الإيطالية، 36٪ من الإجمالي، معظمهم من الرومان. لن يصلوا هذا العام، من سيحصد الخضروات والفواكه ؟ هناك حاجة إلى 200 ألف عامل على الأقل من خارج الاتحاد الأوروبي. هناك حاجة إلى مرسوم على الفور".

ردود فعل المعارضة على طلب جورجيو غوري قاسية للغاية "إنه أمر لا يصدق أنه في خضم حالة طارئة مؤقتة مثل تلك التي نواجهها، لا يزال هناك شخص، بدلاً من التفكير في حماية عمل الإيطاليين، يوجه نداءات من أجل صياغة مرسوم يتدفق بالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي "، يشرح ماركو زاني، عضو البرلمان الأوروبي في حزب ليغا اليميني.