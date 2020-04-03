الخميس الأسود.. إسرائيل تحت احتلال كورونا

شهدت إسرائيل منذ فجر أمس الخميس وحتى نهايته عددًا من الكوارث والمشاكل التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، ولم تستطع الحكومة الإسرائيلية حتى الآن من إيجاد أية حلول لما تواجهه من أزمات اجتماعية واقتصادية وعسكرية جراء تفشي فيروس كورونا بإسرائيل.

إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا.. ونتنياهو في منزله حتى يوم الأربعاء

حيث ذكر مكتب وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا، الخميس، مما سيضطرهم ذلك إلى البقاء في العزلة وتحت الإشراف الطبي.

كما سيظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معزول بمنزله حتى يوم الإربعاء المقبل ودخل نائب رئيس الوزراء مئير بن شبات ورئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في إسرائيل إلى الحجر الصحي وفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

إرتفاع غير مسبوق لعدد الإصابات والوفيات .. وارتفاع معدل البطالة إلى 24،9%

وأفاد موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 6856 من بينهم 108 في حالة خطيرة وارتفع عدد الوفيات إلى 36 بعد تسجيل 10 حالات وفاة اليوم الخميس فقط، و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه، كما ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 24،9%.

إصابة 900 حريدي من "بني براك".. وفرض الحظر والإغلاق وإجلاء للمسنين

وثبتت إصابة 900 حريدي يهودي من منطقة "بني براك" في تل أبيب بفيروس كورونا، كما فرضت الحكومة الإسرائيلية حظر التجوال في "بني براك" وإغلاق كامل لها لمدة 7 أيام، وأجلى الجيش الإسرائيلي نحو

4500 مسن ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من "بنى براك" بعد أن شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كورونا يغير عادات الدفن لليهود

ودفع ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي كورونا اليهود إلى تغيير طقوس الدفن والحداد في إسرائيل، وأصبح يتم نقل جثة الميت بسبب كورونا لكي يقوم بتغسيلها من خلال أفراد يرتدون ملابس وقاية كاملة، ويتم بعد ذلك لفها بغطاء بلاستيكي محكم، بدلا من دفن اليهودي في ثوب فضفاض وكفن دون نعش وفقًا للديانة اليهودية.

75،0000 إسرائيلي من "بنى براك" مصابين بفيروس كورونا

وقال مسؤول كبير في مجال الصحة للجنة الكنيست يوم الخميس أن ما يقارب 40% من سكان مدينة "بني براك" اليهودية المتشددة أصيبوا بفيروس كورونا، وبحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية الرسمية، هناك احتمال كبير أن عدد المرضى في بني براك يصل إلى حوالي 75,000 مريض، حسبما أفاد موقع "تايم أوف إسرائيل" الإسرائيلي.

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