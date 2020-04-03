السنغال تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 15 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات 190 حالة.
وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية مساء اليوم الخميس أن السنغال سجلت يومالثلاثاء، أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس لباب ضيوف، الرئيس السابق لأوليمبيك مرسيليا (فرنسا) الذي توفي في مستشفى فان في دكار.
وأشار البيان إلى أن الفئة العمرية ما بين 25 و60 عاما تمثل نسبة 64 في المائة من المصابين في السنغال، لافتا إلى شفاء 10 مصابين اليوم من أصل خمسة وخمسين حالة تم شفاؤها منذ ظهور والوباء في السنغال مطلع الشهر الماضي.
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