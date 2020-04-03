الرجال أكثرعرضة للإصابة بفيروس كورونا من النساء

كشفت دراسات حديثة، أجريت على مرضى كورونا المتواجدين بمدينة ووهان الصينية "مركز تفشي الفيروس"، أن عدد الرجال المصابين بالمرض يزداد، ويفوق عدد المصابين من النساء، حيث وصلت نسبة المصابين من الرجال 54% من إجمالي عدد المرضى بشكل عام.

وأظهرت دراسة سابقة أخرى للمرضى في المستشفيات، أن نسبة الرجال المصابين بالفيروس وصلت إلى 68%، وفقًا لتقارير Business Insider.

ووجدت دراسة شملت 138 من أوائل مرضى فيروس "كورونا" المستجد الذي نقلوا إلى المستشفى بووهان، أن 54.3% من إجمالي عدد المصابين من الرجال، انتقل أكثر من 25% منهم إلى وحدة العناية المركز، (ICU)، وتوفي أكثر من 4% في

نهاية المطاف، بحسب ما ذكر بموقع "روسيا اليوم" نقلًا عن "الديلي ميل".

وتبين للباحثين أنه على الرغم من أن أصغر مريض يبلغ من العمر 22 عامًا، إلا أن متوسط العمر كان أعلى من 56 عامًا.

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ووجد فريق البحث أن ما يقرب من نصف مرضى فيروس "كورونا"، 46.4%، لديهم حالة واحدة كامنة على الأقل، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسرطان.

وعلى الرغم من أن المعدلات تبدأ في المحاذاة بشكل وثيق أكثر بعد انقطاع الطمث لدى النساء "بين

سن 45 و55 عامًا"، فإن الرجال أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم مقارنةً بالنساء.

ويعاني أكثر من 33% من الرجال في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، في حين أن 30.7% من النساء يعانين من الحالة نفسها.

ووفقا للإحصائيات في إيطاليا، بلغت نسبة الرجال الذين قضوا بالفيروس 71 في المئة من إجمالي الوفيات، وفي إسبانيا، تشير البيانات الصادرة إلى أن عدد الرجال الذين توفوا بالفيروس تقدر بضعف ضحايا النساء.

ويمكن لمستويات سكر الدم المرتفعة المرافقة لمرض السكري، أن تتغذى على الجزيئات الموجودة في الجهاز المناعي، التي من شأنها أن تساعد أجسامنا على مكافحة العدوى. وترتبط حالات مثل أمراض القلب، بالتهاب يمكن أن يكون إما استجابة مناعية أو حالة تدمر الأنسجة، ما يجعلها أقل مقاومة للعدوى، ويمكن أن يكون لعلاج السرطان التأثير نفسه.