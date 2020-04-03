صراعي فرنسي أمريكي على الكمامات والأدوات الطبية

صرح رونو موزلييه رئيس منطقة جنوب شرق فرنسا (بروفانس الب كوت دازير )بان المنطقة تقدمت بطلبية الى الصين لشراء 60 مليون كمامة طبية و دفعت ثمنهامسبقًا،و أثناء شحن الكمامات من المطار في الصين نزلت طائرة خاصة أمريكية تحملمسؤولين أمريكيين و عرضوا شراء الكمامات المتجهة الى فرنسا بسعر مضاعف ثلاثمرات و الدفع نقدًا فورا في المطار فوافق الصينيون و أخذ الأمريكيون الشحنة الفرنسيةو عادوا بها الى بلادهم وصرح بان امريكا تمارس نشاطها اللا أخلاقي.

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