ألمانيا.. انتقال عدوى كورونا لـ2300 من العاملين بالمستشفيات

ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية أن عدوى فيروس كورونا المستجد انتقلت إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات الألمانية.
وجاء ذلك في معرض رد المعهد على سؤال من صحيفة "زود دويتشه تسايتونج".
ويتضمن هذا الإحصاء العاملين بالمستشفيات فقط،
وأوضح المعهد أن هذا الأمر يعني أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.
ولم تكن هناك إمكانية للحصول على تأكيد من المعهد لهذه البيانات حتى مساء اليوم الخميس.
وتم تسجيل أكثر من 77500 إصابة بعدوى كورونا في ألمانيا حتى مساء اليوم، وسجلت ولاية بافاريا، بجنوب شرق البلاد، أعلى النسب بين الولايات الألمانية، من خلال حساب النسبة بين عدد حالات الإصابة بالعدوى وعدد السكان.
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