مسؤول إفريقي: كورونا يشكل تهديدًا وجوديًا لإفريقيا



قال جون نكينجاسونج، مدير "المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، إن جائحة فيروس كورونا تمثل تهديدا وجوديا لقارة إفريقيا، مشيرا إلى أن 5 فقط من دولها البالغ عددهم 54 لم تبلغ عن أي حالات إصابة بالفيروس حتى الآن.

وأشار نكينجاسونج -في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن عدد الحالات في جميع أنحاء القارة تجاوز 6 آلاف إصابة، وأن "إفريقيا ستكون قريبة جدًا جدًا من الوضع في أوروبا بعد 40 يومًا"، على حد قوله.

وأكد المسؤول الإفريقي أن الفيروس يشكل تهديدًا وجوديًا لقارة إفريقيا، مضيفًا أن المسئولين يسعون بقوة للحصول على معدات

مثل أجهزة التنفس الصناعي وينظرون في خيارات تطويع المنتجات المصنعة لاستخدامها للأغراض الطبية.

وأضاف نكينجاسونج "أعرب الكثير من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف عن دعمهم لأفريقيا لكن لا يزال يتعين علينا أن نرى ترجمة ذلك إلى عمل ملموس".

وصرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي بأن منظمة الصحة العالمية لا تعرف حاليًا عدد أجهزة التنفس الصناعي المتاحة في جميع أنحاء قارة أفريقيا، قائلًا "إننا نحاول اكتشاف هذه المعلومات من زملائنا في الدول، ولكن ما يمكننا قوله دون شك هو وجود فجوة هائلة".

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يختلف توافر أجهزة التنفس الصناعي بشكل كبير فمثلا لا يتوفر سوى 3 أجهزة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

كما قال نكينجاسونج "نحتاج إلى خيام لأن أسرة المستشفيات في بعض الدول بدأت تنفد بالفعل".

كما تواجه العديد من الدول الأفريقية تأخرا في إجراء الاختبار أو نقصًا في الاختبار، وذلك على الرغم من أن الدول في منطقة جنوب الصحراء الكبرى قد وسعت نطاق قدراتها في الاختبار بشكل كبير، حيث أبلغت 43 دولة عن قدرتها على إجراء الاختبار بعد أن أبلغت دولتان فقط عن ذلك في أوائل شهر فبراير.

كما هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة، فرضت العديد من الدول الإفريقية عمليات إغلاق تتعارض مع أعداد كبيرة من العمال ذوي الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الدخل الذي يكسبونه من الوظائف التي لا يمكن أن تؤديها من المنزل، وهو ما وصفه مويتي بالتحدي الضخم.

