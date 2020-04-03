فرنسا: كورونا يقتل 884 في دور رعاية المسنين

أشار المدير العام للشؤون الصحية في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الخميس، إلى بيانات جديدة أظهرت 884 حالة وفاة، على الأقل، مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في دور المسنين الفرنسية، والمؤسسات المماثلة.
ولم يتم تضمين هذه الوفيات في التحديث اليومي للمتوفين بالمستشفيات، والذين قال سالومون إنهم وصلوا إلى 4503، بزيادة 471 عن أمس الأربعاء.
دور رعاية المسنين.
كما أنها لا تشمل بعد جميع
وكشفت الأرقام المعلنة اليوم الخميس عن إجمالي 59105 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. ولكن سالومون قال إن البيانات التي تستند لاستشارات طبية أشارت إلى 141000 حالة إصابة جديدة في الفترة من 16 إلى 29 مارس الماضي.
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