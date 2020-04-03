فلسطين تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 160 حالة

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن السلطات سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 160 إصابة.

وأضاف إبراهيم ملحم في بيان أن من بين الإصابات الجديدة أربع إصابات لعمال يعملون في مسلخ للدجاج في مستوطنة إسرائيلية.

وكان مسؤول صحي فلسطيني قال في وقت سابق اليوم الخميس إن الأراضي الفلسطينية سجلت 21

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إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي العدد إلى 155.

وأضاف كمال الشخرة المسؤول في وزارة الصحة، في الإيجاز الصحفي للحكومة الفلسطينية في رام الله "الحالات الجديدة التي تم تسجليها هي لعاملين داخل الخط الأخضر (إسرائيل) ومنطقة عطروت تحديدا ومخالطين لهم"، موضحا أن وزارة الصحة بدأت بأخذ

عينات عشوائية من جميع مناطق الضفة الغربية.

وقال "قمنا بسحب 2000 عينة حتى هذا الصباح العملية مستمرة حتى نصل إلى 3000 عينة هذه العينات لحد اللحظة.. تم فرز 950 عينة جميعها سلبية".

واستعرض الشخرة الإمكانيات الصحية الفلسطينية وقال إن لدى الوزارة حاليا 215 جهاز تنفس وهي بانتظار وصول 250 جهازا خلال الأيام القادمة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي حالة وفاة بسبب الفيروس لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.